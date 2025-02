„Fatale Flora“

Das Gift im Alltag

Magische Kräfte und menschliche Eigenschaften: Die Gemeine Alraune oder Mandragora officinarum wurde in früheren Zeiten mit Gold aufgewogen. Da sie eine gewisse Menschenähnlichkeit aufweist, ranken sich um sie viele Legenden und Mythen.

Dieser Gartenbesuch hat es in sich: Noemi Harnickell führt in ihrem neuen Buch durch die Welt der giftigen Pflanzen. Eine davon: die Alraune, die in Harry Potter literarisch gewürdigt wurde. Tödlicher ist indes ein alltägliches Gewächs.