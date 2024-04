Sicher im Sattel

Fahrradkurse für geflüchtete Frauen

06:28 Minuten Die Fahrradkurse finden in kleinen Gruppen von rund zehn Teilnehmerinnen statt. © Malteser Hilfsdienst e.V.

Sabine Lerche im Gespräch mit Jörg Degenhardt · 31.03.2024

Fahrrad fahren - in Deutschland selbstverständlich, in anderen Ländern den Männern vorbehalten. Der Verein "Grenzenlos in Bewegung" bietet deshalb Fahrradkurse für geflüchtete Frauen an. Eine der Trainerinnen ist unsere Kollegin Sabine Lerche.