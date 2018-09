Ex-Landrat über Wackersdorf Widerstand als Bürgerpflicht

Hans Schuierer im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Demonstration in München gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf im Oktober 1985. (picture alliance/dpa/Foto: Frank Leonhardt)

Die Parallelen zum Protest im Hambacher Forst sind offenkundig: Vor gut 30 Jahren gab es in Wackersdorf Widerstand gegen eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll. An der Spitze des Protests stand der damalige SPD-Landrat Hans Schuierer.

Der Protest am Hambacher Forst gegen den Braunkohleabbau ist nicht der erste seiner Art. Veteranen des zivilen Widerstandes denken dabei an die Startbahn West in Frankfurt, das Dorf Grohnde, die Castortransporte - oder an das bayerische Wackersdorf. Dort sollte in den 80er Jahren eine Wiederaufbereitungsanlage (WAA) für Atommüll entstehen.

Hans Schuierer, der ehemalige SPD-Landrat von Schwandorf. Er lehnte die Wiederaufbereitungsanlage von Wackersdorf ab. (dpa)

Spielfilm von Oliver Haffner über den Protest in die Kinos. Im Mittelpunkt steht Hans Schuierer, der es als SPD-Landrat im Kreis Schwandorf seinerzeit ablehnte, die Baugenehmigung zu unterschreiben. Der echte Hans Schuierer ist heute 87 Jahre alt und erinnert sich an die Stimmung jener Zeit, die für ihn viele Parallelen zum Hambacher Forst aufweist – denn auch in Wackersdorf sei ein großer Wald betroffen gewesen. Schuierer sagt: Am Donnerstag kommt einüber den Protest in die Kinos. Im Mittelpunkt steht Hans Schuierer, der es als SPD-Landrat im Kreis Schwandorf seinerzeit ablehnte, die Baugenehmigung zu unterschreiben. Der echte Hans Schuierer ist heute 87 Jahre alt und erinnert sich an die Stimmung jener Zeit, die für ihn viele Parallelen zum Hambacher Forst aufweist – denn auch in Wackersdorf sei ein großer Wald betroffen gewesen. Schuierer sagt:

"Bertolt Brecht hat gesagt: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht." Nach dieser Maxime hätten die besorgten und aufgebrachten Bürger und habe letztlich auch er gehandelt, nachdem ihm klar geworden sei, wie gefährlich die Wiederaufbereitungsanlage für die Bevölkerung und die Natur gewesen sei.

Der Kamin machte ihn misstrauisch

Die Baupläne, die einen 200 Meter hohen Kamin vorsahen, hätten ihn stutzig gemacht. Und als die Erklärung geliefert wurde, der Kamin solle anfallende radioaktive Schadstoffe breit über die Gegend außerhalb Wackersdorfs verteilen, stand für ihn fest: "Dann bin ich gegen diese Anlage."

Die Situation damals sei schwierig gewesen – auch die Bevölkerung habe zwei Fronten gebildet, betont Schuierer: Jene, die von Anfang an Widerstand geleistet hätten und jene, die die Aussicht auf Tausende neue Arbeitsplätze begrüßt hätten, zumal der Gemeinde damals gerade durch eine Betriebsstilllegung 1600 Arbeitsplätze verloren gegangen seien.

"Der größte Luftverschmutzer"

Eine vergleichbare Situation gebe es in der Gegend um den Hambacher Forst. Den protestierenden Bürgern dort "würde ich eigentlich viel Erfolg wünschen. Aber ich glaube, dass der Abbruch nicht mehr aufzuhalten ist." Dabei sei die Braunkohle-Industrie "der größte Luftverschmutzer weltweit". In seinem Landkreis habe es eine ähnliche Anlage gegeben – für ihn "die größte Dreckschleuder Bayerns". Schon damals sei er deshalb in Konflikt mit der bayerischen Regierung geraten.

Der Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage kurze Zeit später sei der einzig richtige Weg gewesen. Denn der anhaltende Protest haben habe den Staat Bayern durch den starken Polizeieinsatz sehr viel Geld gekostet. Auch dies habe letztlich dazu geführt, das Vorhaben aufzugeben.



