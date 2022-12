Eva Wolfangel: "Ein falscher Klick"

Ihre Reisepassnummer würde benutzt, um Drogengeschäfte zu machen, erzählt sie, sie werde per Haftbefehl gesucht. Sie solle ihr Geld in Sicherheit bringen.

„Diese Masche ist schon so gut gemacht, dass man darauf reinfallen kann“, so Wolfangel. Die Anrufer hätten sehr professionell versucht, den Anschein eines offiziellen Anrufs zu erwecken: So hätten sie eine Dienst- und eine Fallnummer genannt und sehr streng und exakt beschrieben, was alles vorgefallen sei.