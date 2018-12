Euroradio Christmas Special Day Symphonies de Noëls

Moderation: Volker Michael

Das Ensemble "O Bando de Surunyo" im Kloster "São Pedro de Alcântara" in Lissabon (Jorge Carmona/Antena 2 RTP/Euroradio)

Groß ist die musikalische Bandbreite beim Euroradio Weihnachtstag, der immer am dritten Advent ausgestrahlt wird. In unserer Auswahl gibt es portugiesische, tschechische und frankokanadische Musik zum Fest.

Am Abend des 2. Weihnachtstages können Sie mit uns hier eine kleine Reise in die Klangwelten des alten Portugal, Tschechiens und Frankreichs unternehmen. Stark afrikanisch beeinflusste Barockmusik aus einer Sammlung in der Universitätsbibliothek Coimbra in Portugal, böhmische Frühklassik von Jiří Ignác Linek und František Xaver Brixi und französische Festmusik vom Komponisten der "Eurovisionsfanfare" Marc-Antoine Charpentier und seiner Zeitgenossen gibt es in dieser Auswahl aus dem überaus reichen Angebot von Euroradio.

Das Ensemble 18+ (Český rozhlas/Euroradio)

Euroradio Christmas Special Day

Aufzeichnungen vom 9. und 16. Dezember 2018

São-Pedro-de-Alcantara-Kirche, Lissabon

Portugiesische Weihnachtsmusik des 17. Jahrhunderts aus dem Kloster Santa Cruz (Coimbra)

O Bando de Surunyo

Leitung: Hugo Sanches

Neustädter Rathaus Prag

Jiří Ignác Linek

Pastorella in D

František Xaver Brixi

Sinfonia in F

Jiří Ignác Linek

Symphonia pastoralis

Ensemble 18+

Ivan Ženatý, Violine und Leitung

Kirche "La Visitation-du-Sault-au-Récollet", Montreal (Kanada)

Marc-Antoine Charpentier

Noëls sur les instruments

Michel Corrette

Symphonies de Noël

Michel-Richard Delalande

Symphonies des Noëls

Hugo Laporte, Bariton

Sylvain Bergeron, Theorbe

Ensemble "Clavecin en Concert"

Leitung: Luc Beauséjour