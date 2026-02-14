Online-Sucht

TikToks Endless Feed im Visier der EU

40:24 Minuten
Untersicht auf fünf Teenager, die alle ein Smartphone in der Hand halten und drauf schauen.
TikTok soll Endless Feed, Autoplay und Push-Logik so ändern, dass sie weniger bindend wirken – auch mit einer Zwangsabschaltung könnten künftig Dauernutzer geschützt werden. © Getty Images / pixdeluxe
Marcus Richter, Vera Linß, Benedikt Wenck, David M. Schulze |
Die EU-Kommission wirft TikTok vor, Nutzer in einen Autopilot-Modus zu versetzen. Das zentrale Design der App steht zur Debatte. Außerdem: Warum Netflix bald nur noch mit Untertiteln laufen und der digitale Omnibus den Datenschutz schwächen könnte.
