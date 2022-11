Usedomer Musikfestival

Barockes und Modernes aus Estland

125:50 Minuten Die Nyckelharpa ist eine traditionelle Fiddel, die in der nordischen Volksmusik häufig zum Einsatz kommt und inzwischen auch in der neuen Musik Einzug gehalten hat. © picture alliance / Zoonar / MAREN WINTER

Moderation: Volker Michael · 08.11.2022

Das Usedomer Musikfestival blickte in diesem Jahr auf die Musikkultur Estlands und bot Musik aus vielen Epochen. Dabei war die Anbindung an die traditionelle Musik schon immer groß. Das zeigt sich auch in der regelmäßigen Verwendung der Nyckelharpa.