Schriftsteller Lukas Bärfuss

So seien für ihn Herkunft und Familie keine physikalischen Gegebenheiten, urteilt Bärfuss, „sondern Erfindungen, die Interessen und Machtverhältnisse widerspiegeln“. Viel wichtiger sind ihm deswegen andere Bezüge „als die biologische oder die Kernfamilie“.

Das können frei gewählte Beziehungen sein. Diese bedeuten auch mehr Freiheit, ist der Schriftsteller überzeugt. Denn in der Gesellschaft würden Herkunftsneurosen überhandnehmen. Menschen würden so auf ihre Herkunft reduziert. Das zeige sich etwa in der Auseinandersetzung um das Erbrecht oder um das Staatsbürgerschaftsrecht.