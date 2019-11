Ensemble Elmshorn Eine gute Gemeinschaft

Dreimal wurde das Ensemble Elmshorn als bester Chor Schleswig-Holsteins ausgezeichnet und wurde auch letztes Jahr zum Deutschen Chorwettbewerb nach Freiburg entsandt. (Jörg Buddelmann)

Dreimal in Folge war das Ensemble Elmshorn Gewinner des schleswig-holsteinischen Chorwettbewerbs und nahm am Deutschen Chorwettbewerb teil. Der größte Erfolg ist aber etwas ganz anderes.

Mendelssohn-Bartoldys "Elias" ist das umfangreichste Projekt, das das Ensemble Elmshorn sich vorgenommen hat. Deshalb bekommt der Chor dabei auch Unterstützung. Gemeinsam mit dem Jungen Philharmonischen Orchester Niedersachsen und dem Jugendchor der Liedertafel Elmshorn führt der Chor das Werk am kommenden Wochenende auf. "Es war gar nicht so leicht, für ein so großes Werk in Elmshorn den richtigen Ort zu finden", sagt Chorleiterin Susanne Dradack.

Das Ensemble Elmshorn mit seinen etwa 30 Sängerinnen und Sängern besteht seit 15 Jahren. Mit seinem Repertoire von der Renaissance bis zur Moderne ist der Chor ein fester Bestandteil des Kulturlebens in der Kleinstadt nördlich von Hamburg. Darauf sind alle Sängerinnen und Sänger besonders stolz, denn viele Menschen zieht es wegen des reichhaltigen Kulturangebots in die große Nachbarstadt. Das Wichtigste ist jedoch den Chormitgliedern ihre gute Gemeinschaft untereinander. Ohne diese Gemeinschaft wäre alles andere nicht möglich.

Die nächsten Konzerte:

Felix Mendelssohn-Bartholdys "ELIAS" am 9. November 2019 um 20 Uhr und am 10. November 2019 um 17 Uhr jeweils im Saalbau Elmshorn.