Ein Drittel der Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Und entgegen allen vermeintlich negativen gesellschaftlichen Entwicklungen wächst die Zahl der Menschen, die freiwillig mit anpacken. Laut den Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) stieg er von 24 Prozent im Jahr 1992 auf 35 Prozent im Jahr 2021. Ein Trend, der optimistisch stimmen kann, auch wenn Daten aus den jüngeren Jahren noch nicht vorliegen. Die hohen Zahlen zeigen, dass das Eintreten für Gemeinschaft und Demokratie „sehr in der DNA unserer Gesellschaft verankert ist“, sagt zumindest Thomas Klie vom Institut AGP für Sozialforschung.

Monika Brühl war im IT-Bereich tätig. Nach ihrer Pensionierung und ihrem Umzug von Berlin nach Weimar wollte sie sich ehrenamtlich engagieren. So kam sie zu „Weimars Gute Nachbarn“. Nun organisiert sie alle zwei Wochen das Mediencafé für Senioren – und beantwortet Fragen rund um Computer und Smartphone. Beispielsweise: Wie installiere ich eine App? Wie kann ich mit meinen Enkeln im Ausland per Video sprechen? Oder wie kann ich mit der Deutschen Bahn-App ein Ticket kaufen?

Mir bedeutet das sehr viel, und es gibt mir sehr viel. Es ist für mich auch keinerlei Belastung, sondern ich empfinde das als Schenken und ich bekomme ja auch viel zurück. Die Leute sind so dankbar! Und es haben sich auch teilweise schon so kleine Freundschaften entwickelt.

Das Theater im Kino in Berlin-Friedrichshain wird komplett ehrenamtlich betrieben. Es ist ein Mitmachort. Auf dem Spielplan stehen neben Impro-Theater auch Konzerte, Open Stages und Comedy. Nicht nur das, was gespielt wird, ist oft improvisiert, auch das Theater selbst hat Werkstattcharakter. Junge Schauspieler testen sich hier aus, wagen das ein oder andere Experiment – und manche Schauspieler, die früher im TiK mitgemacht haben, sind heute deutschlandweit bekannt.

Wer über Probleme sprechen möchte, ohne dass gleich Ratschläge gegeben werden oder das Gesagte bewertet wird, kann in den Zuhörraum in München kommen. Betrieben wird er vom Verein „Momo hört zu“. Die Idee hat man 2023 aus Hamburg importiert, wo Ehrenamtliche einen solchen Raum in einem ehemaligen U-Bahn-Kiosk eingerichtet haben. Die ehrenamtlichen Zuhörerinnen und Zuhörer werden vorher in einem Onlinekurs geschult, in dem es um Themen wie Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit geht.