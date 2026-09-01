Utopie der Entlastung

Das gebrochene Versprechen der Maschinen

32:12 Minuten Charlie Chaplin in „Modern Times“ (1936): Zwischen Zahnrädern wird die Maschine zum Symbol für den entfesselten Arbeits- und Leistungsdruck. © imago / Cinema Publishers Collection

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Maschinen sollten die Arbeit erleichtern und uns mehr Freiheit schenken. Doch oft erhöhen sie Tempo und Leistungsdruck. Mit dem Einsatz von KI und Robotern stellt sich die alte Frage neu: Warum arbeiten wir eigentlich immer mehr – statt weniger?