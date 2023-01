Digitale Kommunikation

Kein Wunder also, dass die kleinen Bilder schon vor Gericht gelandet sind. Der Rechtswissenschaftler Matthias Pendl hat sich weltweit Fälle angeschaut, in denen Emojis eine Rolle spielten

Ein Beispiel aus Pendls Studie ist ein Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. In einem öffentlich einsehbaren Kommentar auf Facebook hatte jemand in Anspielung auf einen Vorgesetzten ein Emoji eines Schweinekopfs gepostet, zusammen mit dem Begriff "fett". Das Gericht wertete das als grobe Beleidigung.

In einem österreichischen Fall beispielsweise ging es um Hetze gegen Ausländer. An die Hetze war das zwinkernde Emoticon angeschlossen. „Das Gericht hat das einbezogen in seiner Beurteilung und meinte, das sei eigentlich doch alles insgesamt eher scherzhaft zu beurteilen. Es gab dann keine Verurteilung. Das Opfer sah das bestimmt ganz anders“, erklärt der Rechtswissenschaftler. Gerade im Fall von Drohungen sei es oft so, „dass das Opfer, das eben wesentlich schlimmer wahrnimmt, als der, der das abgeschickt hat.“