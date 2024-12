Einsamkeit

„Zwischen den Jahren kann es weh tun“

35:50 Minuten Die Zahl der von Einsamkeit Betroffenen nimmt zu: Jede vierte Person in Deutschland fühlt sich einsam. © picture alliance / Westend61 / Amr Bo Shanab

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Familie, Freunde, die Kirche – Pfarrer Alexander Höner ist fast immer in Gesellschaft. Trotzdem fühlt er sich manchmal allein. Wenn man sich fragt, was eigentlich der eigene Platz im Leben ist, kann man sogar in einer vollbesetzen U-Bahn einsam sein.