Soziologie

Warum Einsamkeit die Demokratie gefährden kann

09:40 Minuten Einsamkeit verändert Menschen, sagt die Soziologin Claudia Neu. Die Welt werde für Betroffene dunkler. © Getty Images / iStockphoto / Jorm Sangsorn

Neu, Claudia · 08. April 2024, 06:45 Uhr

Knapp ein Fünftel der Menschen in Deutschland fühlt sich einsam. Die Folgen für die Gesellschaft sind brisant, sagt die Soziologin Claudia Neu: In Phasen längerer Einsamkeit schwinde das Vertrauen in Institutionen und Demokratie.