Einsamkeit ist ein wachsendes gesellschaftliches Phänomen in Deutschland, besonders auch unter Jugendlichen. Sich allein und verlassen zu fühlen, ist zwar ein individuelles Gefühl, aber es kann zu einem gesellschaftlichen und politischen Problem werden, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und dem Vertrauen auf die Demokratie. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung

Rund 2.500 Personen zwischen 16 und 30 Jahren wurden für die Untersuchung im März 2024 in Deutschland repräsentativ befragt. Die Hälfte von ihnen gab an, sich stark oder moderat einsam zu fühlen. Die Gruppe der Einsamen hat laut den Studienautoren auch weniger Vertrauen in Politik und Demokratie. Langfristig besteht die Gefahr, dass sich diese Menschen von politischen Prozessen abwenden.