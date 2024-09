Musikfest Berlin 2024

Das Musikfest Berlin widmet sich in diesem Jahr dem Schaffen der 1963 in Schlüchtern geborenen Komponistin Isabel Mundry. Eine Werkschau ihrer Musik stellte sie sich nur mit jenen Ensembles vor, mit denen sie lange und gerne zusammengearbeitet hat. So wurde das renommierte Ensemble Resonanz eingeladen, um zwei ihrer Werke zu präsentieren.

Das Ensemble Resonanz zeigt an diesem Abend seine Fähigkeit, mühelos zwischen den Klangwelten der Gegenwart und der Vergangenheit zu wechseln. Auf das Neue folgt das klassisch Vertraute – ein spannendes Wechselspiel, das die Musikerinnen und Musiker mit größter Sorgfalt gestalten. Dafür stehen gleich zwei Dirigenten am Pult: Peter Rundel und Riccardo Minasi. Beide sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet und garantieren ein breites musikalisches Spektrum.

Von Isabel Mundry erklingen zwei Werke, darunter ein Stück, das vor zwölf Jahren für das Ensemble Resonanz entstand. Es verweist immer wieder auf die Musik der Spätrenaissance, die Mundry seit ihrer Kindheit begleitet. „Meine Mutter hat gerne Monteverdis Marienvesper gehört, und darin schwingen noch viel ältere Klänge mit“, erklärt die Komponistin. Diese frühe Prägung lässt sich in ihren Kompositionen erkennen, wenn alte Musik sich subtil in ihre eigenen, modernen Klangwelten mischt.

Für dieses Konzert hat Mundry ihr Werk „Signaturen“ noch einmal überarbeitet. Sie erläutert, dass sie in den letzten Jahren ihre kompositorische Herangehensweise grundlegend verändert habe. Die Auseinandersetzung mit Gregorianik, Einstimmigkeit und der mündlichen Weitergabe von Erinnerungen in oralen Kulturen prägt diese Komposition. Klanggesten wandern zwischen den Instrumentengruppen, erinnern an Vergangenes und setzen es gleichzeitig in neue Kontexte.