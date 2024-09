Musikfest Berlin 2024: Mäkelä dirigerit Oslo Philharmonic

In „Cantus Arcticus“ widmete sich Einojuhani Rautavaara 1972 der polaren Vogelwelt, deren Tonbanddokumente er mit dem Orchester zu einem vielstimmigen Ganzen verwob. In „Vista“ bereiste die im vergangenen Jahr gestorbene Kaija Saariaho im Jahr 2019 die Küstenlandschaft Kaliforniens mit den Mitteln der modernen Tondichtung.

In der Fünften Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch schließlich war eine dramatisch gefärbte Seelenklanglandschaft zu erleben, entstanden inmitten des stalinistischen Terrorjahrs 1937. Eine Musik, die unter den Umständen heutiger Weltpolitik nichts von ihrer Eindringlichkeit verloren hat.

Das Staunen wurde noch größer, als in diesem Jahr bekannt wurde, dass Mäkelä nach seinen Engagements in Oslo und Paris und parallel zu Amsterdam auch noch Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra werden soll – eines anderen Spitzenensembles von legendärem Ruf. Eine solche Karriere hat die Musikwelt bislang nicht gesehen: In Mäkeläs Alter war Herbert von Karajan noch Generalmusikdirektor von Aachen.