Vertreibung der Massai

Die Massai wehren sich gegen die Vertreibung. "Ich wurde dort geboren und habe immer dort gelebt, meine Familie ist dort seit Jahrhunderten", sagt ein Betroffener. "Ich fühle mich versklavt in meinem eigenen Land. Wir werden benachteiligt, was fundamentale Menschenrechte angeht. Wir haben das Recht zu leben, wir haben das Recht zu arbeiten und wir haben das Recht teilzuhaben an den Entscheidungen der Regierung, die unser Leben bestimmen. All das wird uns vorenthalten.“

Über den Konflikt zu berichten, ist nicht einfach, erklärt ARD-Korrespondentin Antje Diekhans, die ihr Büro in Kenias Hauptstadt hat. In Tansania sind Journalisten nicht gerne gesehen, schon gar nicht mit der Kamera.

Die Massai glauben, dass es der Regierung nicht um Natur- und Artenschutz geht, sondern um einen Pachtvertrag mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Jagdgebiete für Safaris ausweist. Korrespondentin Antje Diekhans bestätigt diese Annahme. „Demnach sollen Gebiete ausgewiesen werden, in denen reiche Luxustouristen auf Jagd gehen können, wofür dann Gebühren an die Regierung bezahlt werden müssen." Tatsächlich habe ein Unternehmen in Dubai schon in den 90er-Jahren Jagdlizenzen erworben, dort auch schon Luxusunterkünfte errichtet und ein Flugfeld gebaut. "Denn die Scheiche wollen ja ohne Umwege zur Jagd anreisen. Das Unternehmen gilt auch als Sponsor der Regierung und zahlt Lizenzen an die Regierung für jedes erlegte Tier.“