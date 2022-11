LSD, Pilze, MDMA

"Psychedelika sind nicht das Erste, was man machen sollte, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung zum Arzt kommt", sagt sie. Allerdings könnten Patienten stark von ihnen profitieren, wenn diese Substanzen in einer Psychotherapie mit verwendet werden.

Derzeit werde an mehreren Substanzen geforscht, am vielversprechendsten seien die sogenannten Magic Mushrooms, also psilocybinhaltige Pilze, da sie bei Depressionen und Angststörungen helfen könnten, aber auch bei der "end of life anxiety", also Menschen mit einer tödlichen Krankheit im Endstadium, wie etwa Krebs, AIDS oder Multiple Sklerose. Die Drogen könnten ihre Lebensqualität verbessern.