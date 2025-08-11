Christian Baron: "Drei Schwestern"

Sehnsucht nach einem anderem Leben

12:58 Minuten
Der Schriftsteller Christian Baron
Die Heimatstadt Kaiserslautern von Schriftsteller Christian Baron ist eine AfD-Hochburg. Sie spielt im neuen Roman "Drei Schwestern" eine Schlüsselrolle. © picture alliance / dpa / Markus Scholz
Baron, Christian |
Audio herunterladen
Mit dem Roman "Drei Schwestern" schließt der Autor Christian Baron seine Familientrilogie ab. Diese ist im Arbeitermilieu von Kaiserslautern angesiedelt, seiner Heimatstadt. Im letzten Buch der Reihe geht es um die Generation seiner Mutter.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Christian Baron
Zur Startseite