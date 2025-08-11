Christian Baron: "Drei Schwestern"

Sehnsucht nach einem anderem Leben

Die Heimatstadt Kaiserslautern von Schriftsteller Christian Baron ist eine AfD-Hochburg. Sie spielt im neuen Roman "Drei Schwestern" eine Schlüsselrolle.

Mit dem Roman "Drei Schwestern" schließt der Autor Christian Baron seine Familientrilogie ab. Diese ist im Arbeitermilieu von Kaiserslautern angesiedelt, seiner Heimatstadt. Im letzten Buch der Reihe geht es um die Generation seiner Mutter.