Christian Baron: "Drei Schwestern"
Die Heimatstadt Kaiserslautern von Schriftsteller Christian Baron ist eine AfD-Hochburg. Sie spielt im neuen Roman "Drei Schwestern" eine Schlüsselrolle. © picture alliance / dpa / Markus Scholz
Sehnsucht nach einem anderem Leben
12:58 Minuten
Mit dem Roman "Drei Schwestern" schließt der Autor Christian Baron seine Familientrilogie ab. Diese ist im Arbeitermilieu von Kaiserslautern angesiedelt, seiner Heimatstadt. Im letzten Buch der Reihe geht es um die Generation seiner Mutter.