Diese Entscheidung war mit Spannung erwartet worden: Nach viel Kritik und mehrfachen Verzögerungen steht nun fest, wer die nächste Documenta leiten soll. Naomi Beckwith, Chefkuratorin des Guggenheim-Museums in New York, übernimmt den schwierigen Job.

Nach Angaben des Guggenheim-Museums in New York ist Naomi Beckwith dort stellvertretende Direktorin und Jennifer & David Stockman-Chefkuratorin. Sie betreut Sammlungen, Ausstellungen, Publikationen, kuratorische Programme und Archive und gibt die strategische Richtung innerhalb des internationalen Netzwerks der angeschlossenen Museen vor.

Beckwith kam demnach vom Museum of Contemporary Art in Chicago (MCA) zum Guggenheim. Dort konzentrierten sich ihre Ausstellungen und Publikationen auf die Auswirkungen von Identität und die Resonanz Schwarzer Kultur auf multidisziplinäre Praktiken in der globalen zeitgenössischen Kunst. Zuvor war sie am Studio Museum in Harlem tätig.

Zu ihren gefeierten Ausstellungen gehörten unter anderem „Howardena Pindell: What Remains to Be Seen“ (2018, MCA Chicago, USA) und „The Freedom Principle: Experiments in Art and Music, 1965 to Now“ (2015, MCA Chicago, USA).