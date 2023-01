Neuer Documenta-Geschäftsführer

Ab Mai übernimmt der Kulturmanager Andreas Hoffmann die Geschäftsführung der Documenta. Der 1971 in Ostfriesland geborene Hoffmann hat Klassische Archäologie studiert und berufsbegleitend eine Ausbildung zum PR-Referent gemacht. Aktuell leitet er das Bucerius Kunst Forum in Hamburg. Bis 2019 war er zusätzlich Programmleiter Kunst und Kultur für die Musik- und Denkmalprojekte der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Der Streit im vergangenen Jahr um antisemitische Kunst auf der Documenta hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Daraufhin war die Geschäftsführerin Sabine Schormann zurückgetreten und Alexander Fahrenholz hat die Geschäfte geleitet. Aktuell ist Ferdinand von Saint André in der Verantwortung.

Dennoch, so betont Hoffmann, werde die kaufmännische Geschäftsführung nie inhaltlich oder kuratorisch eingreifen, "das wäre völlig falsch". Der Bund war in der Vergangenheit über die Bundeskulturstiftung im Aufsichtsrat mit zwei Mandaten vertreten, erklärt er. Diese ruhten aber seit 2018. Für Hoffmann gehe es deshalb auch darum, zu klären, welche Rolle der Bund in Zukunft spielt.