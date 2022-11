„Dissens“-Motto im Jahr 1977

Im Januar 1977 gab der Präsident der Biennale in Venedig, Carlo Ripa di Meana, überraschend bekannt, in diesem Jahr, außerplanmäßig, anlässlich des 60. Jubiläums der russischen Oktoberrevolution, eine „Biennale del dissenso culturale“, eine Biennale des kulturellen Dissens, stattfinden zu lassen.

Das Phänomen des „Andersdenkens“ in den sozialistisch-kommunistischen Ostblockstaaten sollte im Rahmen von Ausstellungen, Workshops und Symposien diskutiert werden. Ein provokatives Projekt des sozialistischen Biennale-Präsidenten, der seit seinem Amtsantritt schon zwei politische Biennalen umgesetzt hatte.

„ Das ist auf jeden Fall der wichtigste Beitrag von Ripa di Meana. Der hat von Anfang an die Biennale reformiert von einer Kunstausstellung, die schon ziemlich alt war, zur Biennale, die wir noch heute kennen mit vielen Veranstaltungen und auch mit politischen Ansprüchen und deshalb kam die Biennale von ’77 als dritte politische Veranstaltung, die diesmal mit Osteuropa zu tun hatte.“

Matteo Bertelé ist assoziierter Professor für zeitgenössische Kunstgeschichte an der Universität Ca’ Foscari in Venedig und beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit russischer und sowjetischer Kunst im 20. und 21. Jahrhundert. Vor einigen Jahren hat er einen Band zur Geschichte der sogenannten „Dissensbiennale von 1977“ mitherausgegeben.