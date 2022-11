Dincer Gücyeter: "Unser Deutschlandmärchen"

Für seinen Roman „Unser Deutschlandmärchen“ hat Gücyeter besonders intensiv gegraben. Und so entstand eine – autobiografisch gefärbte – Familiengeschichte in vielen Stimmen und mit vielen Fotos: Frauen mehrerer Generationen und der in Almanya geborene Sohn erinnern sich in poetischen, oft mythischen Bildern: mal als Monolog, mal als Dialog, manchmal in der Beschreibung von Träumen oder in Form von Gebeten.