"Gespensterfische"
Im Roman "Gespensterfische" erzählt Svealena Kutschke, was Diagnosen über das Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft aussagen und wie es denen ergeht, die sich nicht anpassen wollen © imago images / Ikon Images / Gary Waters
Was der Roman über Psychiatrie und Gesellschaft aussagt
69:24 Minuten
Svealena Kutschke erzählt im Roman "Gespensterfische" aus fast 100 Jahren Psychiatriegeschichte. Mit der Psychologin Lisa Malich spricht sie über die Verflechtung von Lebensgeschichten mit gesellschaftlichen Entwicklungen.