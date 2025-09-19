"Gespensterfische"

Was der Roman über Psychiatrie und Gesellschaft aussagt

69:24 Minuten Im Roman "Gespensterfische" erzählt Svealena Kutschke, was Diagnosen über das Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft aussagen und wie es denen ergeht, die sich nicht anpassen wollen © imago images / Ikon Images / Gary Waters

Svealena Kutschke erzählt im Roman "Gespensterfische" aus fast 100 Jahren Psychiatriegeschichte. Mit der Psychologin Lisa Malich spricht sie über die Verflechtung von Lebensgeschichten mit gesellschaftlichen Entwicklungen.