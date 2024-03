Schleichende Pandemie

Wie Diabetes arme Gesellschaften bedroht

33:28 Minuten Ein Mädchen misst seinen aktuellen Zuckergehalt im Blut. In Südafrika kommt Diabetes doppelt so häufig vor wie in Deutschland. Die Behandlung ist dort offiziell kostenlos, aber oft nicht verfügbar. © picture alliance / dpa-Zentralbild / Jens Kalaene

Kruchem, Thomas · 05. März 2024, 19:30 Uhr

600 Millionen Menschen weltweit leiden an Diabetes. Besonders schlimm ist es für die Erkrankten in armen Ländern und die armen Kranken in reichen Ländern. Denn auch in den Industriestaaten gibt es Gesellschaften, die schlecht vorbereitet sind.