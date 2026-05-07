Buch zum Kriegsende

Als Flensburg für kurze Zeit das Zentrum des NS Regimes war

11:46 Minuten Ende des Nazi-Regimes: Die britische Armee zerschlägt am 23. Mai das Dönitz-Kabinett in Flensburg und schließt das letzte Kapitel des „Dritten Reichs“ © picture alliance / Associated Press

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Auf einer Buchseite von Heinrich Himmler und Beate Uhse schreiben. Wie geht das? Am besten chronologisch, fand Politologin Svenja Falk. In ihrem Buch „Die letzten Tage der Diktatur“ geht es um ihre Heimatstadt Flensburg am Ende des Zweiten Weltkriegs.