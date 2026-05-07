Buch zum Kriegsende

Als Flensburg für kurze Zeit das Zentrum des NS Regimes war

11:46 Minuten
Nazi-Admiral Gerhard Wagner steht mit hinter dem Kopf verschränkten Händen vor einem britischen Soldaten und beantwortet Fragen.
Ende des Nazi-Regimes: Die britische Armee zerschlägt am 23. Mai das Dönitz-Kabinett in Flensburg und schließt das letzte Kapitel des „Dritten Reichs“ © picture alliance / Associated Press
Gerk, Andrea; Falk, Svenja |
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Auf einer Buchseite von Heinrich Himmler und Beate Uhse schreiben. Wie geht das? Am besten chronologisch, fand Politologin Svenja Falk. In ihrem Buch „Die letzten Tage der Diktatur“ geht es um ihre Heimatstadt Flensburg am Ende des Zweiten Weltkriegs.
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Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

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