Gustav Mahler, ein Opernkomponist?

Ein rauschender Erfolg, Zuspruch von allen Seiten, das Werk wird an vielen Orten nachgespielt: Mehr kann sich ein junger Komponist für seine erste Oper nicht wünschen als das, was Gustav Mahler 1888 als Kapellmeister des Leipziger Stadttheaters erlebte. „Die drei Pintos“ waren seine Visitenkarte als Komponist, bald sollte die 1. Sinfonie folgen.

Spärliche Skizzen Carl Maria von Webers zu einer komischen Oper, einem in Spanien angesiedelten Studentenschwank, entstanden in den frühen 1820er Jahren parallel zum „Freischütz“. Dann zog Weber andere Stoffe vor, und nach seinem frühen Tod lehnten es Komponisten von Meyerbeer bis Brahms ab, das Werk in Webers Sinn zu vollenden. Nicht so Mahler, der das Material über Webers Enkel Carl erhielt – und der sich nicht nur dafür, sondern auch für Carl von Webers Frau Marion interessierte, die eine der wichtigsten Musen seiner frühen Jahre wurde.