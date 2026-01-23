Autor Kaleb Erdmann

Ein Schriftsteller kämpft mit der Erinnerung an einen Amoklauf

29:40 Minuten
Der Autor Kaleb Erdmann steht auf dem Fürstenplatz in Düsseldorf. Er trägt einen Schnurrbart und eine schwarze Lederjacke.
Kaleb Erdmann, geboren 1991 in Witten, erhält Ende Januar 2026 den von Deutschlandfunk Kultur gestifteten Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. © IMAGO / Funke Foto Services / Martin Möller
Porombka, Wiebke
Kaleb Erdmann schreibt in "Die Ausweichschule" über den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium von 2002, wo er selbst Schüler war. Sein für den Deutschen Buchpreis nominierter Roman ist von Zögern und Zweifeln, aber auch von viel Humor grundiert.
