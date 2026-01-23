Autor Kaleb Erdmann
Kaleb Erdmann, geboren 1991 in Witten, erhält Ende Januar 2026 den von Deutschlandfunk Kultur gestifteten Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. © IMAGO / Funke Foto Services / Martin Möller
Ein Schriftsteller kämpft mit der Erinnerung an einen Amoklauf
29:40 Minuten
Kaleb Erdmann schreibt in "Die Ausweichschule" über den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium von 2002, wo er selbst Schüler war. Sein für den Deutschen Buchpreis nominierter Roman ist von Zögern und Zweifeln, aber auch von viel Humor grundiert.