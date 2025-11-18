Bremer Literaturpreis

Kaleb Erdmann erhält Förderpreis von Deutschlandfunk Kultur

Der Autor Kaleb Erdmann schaut freundlich, mit dunklen Haaren und Schnurrbart.
Der Autor Kaleb Erdmann war selbst Schüler am Gutenberg-Gymnasium, als sich dort 2002 ein Amoklauf ereignete und widmet sich literarisch dieser Erfahrung. © picture alliance / dpa / Arne Dedert
Erdmann, Kaleb |
Der Schriftsteller Kaleb Erdmann wird mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis geehrt. Damit zeichnet ihn Deutschlandfunk Kultur für sein Buch "Die Ausweichschule" aus, in dem er den Amoklauf in einer Erfurter Schule 2002 literarisch verarbeitet.
