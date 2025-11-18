Bremer Literaturpreis

Kaleb Erdmann erhält Förderpreis von Deutschlandfunk Kultur

11:06 Minuten Der Autor Kaleb Erdmann war selbst Schüler am Gutenberg-Gymnasium, als sich dort 2002 ein Amoklauf ereignete und widmet sich literarisch dieser Erfahrung. © picture alliance / dpa / Arne Dedert

Der Schriftsteller Kaleb Erdmann wird mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis geehrt. Damit zeichnet ihn Deutschlandfunk Kultur für sein Buch "Die Ausweichschule" aus, in dem er den Amoklauf in einer Erfurter Schule 2002 literarisch verarbeitet.