Deutscher Umweltpreis

Der Klimawandel, das Artensterben und die Pandemien stehen in einem Zusammenhang. "Es sind alles menschengemachte Krisen", sagt der Frankfurter Biologe Christof Schenck , der in diesem Jahr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt wurde. Genau darin sieht Schenck aber auch eine Chance: "Wenn Menschen Krisen verursachen, können sie sie auch wieder abmildern."

Er selbst bezeichnet sich als "Handwerker des Naturschutzes" und engagiert sich für die größten und artenreichsten Schutzgebiete der Erde - vor allem für die Wildnisgebiete in Afrika und Südamerika. "Mehr denn je brauchen wir Menschen, die uns Wege aufzeigen, um Tiere und Pflanzen zu erhalten und die Erderwärmung zu stoppen", begründete Steinmeier die Auswahl des Preisträgers in seiner Festaktrede in Magdeburg.

Schenck ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt , die seit mehr als 160 Jahren existiert. "Wir sind heute in 18 Ländern der Erde vertreten und haben über 1200 Mitarbeiter draußen in der Welt, die tatsächlich hoch in den äthiopischen Bergen, den heißen Savannen Afrikas oder den feuchten tropischen Regenwäldern sitzen." Diese versuchen gemeinsam mit den Behörden, der lokalen Bevölkerung und den indigenen Völkern, Lösungen zum Schutz der Natur zu finden, erklärt er.

Schenck sieht aber auch in Deutschland Möglichkeiten zum Klima- und Artenschutz. Die Bundesregierung habe sich einmal zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 zwei Prozent Wildnis in Deutschland zu schaffen, erklärt Schenk. "Das ist nicht viel für so ein reiches Land. Und dennoch sind wir weit davon entfernt mit 0,6 Prozent." Man dürfe das Ziel dennoch nicht aus den Augen verlieren, mahnt er, sondern müsse die Anstrengungen erhöhen. Er sieht vor allem in Auwaldgebieten, ehemaligen Truppenübungsplätzen und kommunalen sowie staatlichen Wäldern Möglichkeiten, das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Schenk mahnt: "Wir müssen alles tun, um das Ruder herumzureißen."