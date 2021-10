Deutscher Buchpreis für Antje Rávik Strubel Die Verwandlung von Sprachlosigkeit in Sprache

Moderation: Vladimir Balzer

Geehrt für einen "aufwühlenden" Roman: Antje Rávik Strubel. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Deutsche Buchpreis geht an Antje Rávik Strubel für "Blaue Frau". Die Jury würdigt mit der Ehrung die "existenzielle Wucht" und "poetische Präzision" der Autorin. Strubel hat acht lange Jahre an dem Roman gearbeitet.

Antje Rávik Strubel ist mit "Blaue Frau" die diesjährige Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Die Auszeichnung wurde zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Römer verliehen.

Strubels Roman, im S. Fischer Verlag erschienen, schildert die Flucht einer jungen Frau vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung. Die Autorin behandle das Thema "mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision", urteilte die Jury: "Die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung weitet sich zu einer Reflexion über rivalisierende Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern."

Strubel hat acht Jahre an dem Roman gearbeitet. Sexuelle Machtstrukturen, Missbrauch und daraus resultierende Sprachlosigkeit – diese in Sprache zu verwandeln sei literarisch herausfordernd gewesen, sagt sie.

Tastende Erzählbewegung

Strubel wurde 1974 in Potsdam geboren. Sie machte zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin und studierte dann in Potsdam und New York Psychologie und Literaturwissenschaft. Später lebte sie unter anderem in Schweden, bevor sie wieder nach Potsdam zurückkehrte.

Sieht so aus, aus könne sie es nicht fassen: Antje Ravik Strubel hat gerade erfahren, dass sie den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Sie sei überrascht und berührt gewesen, sagt die Autorin. (Sebastian Gollnow / dpa POOL / dpa)

"Blaue Frau" ist für die Jury des Buchpreises ein "aufwühlender" Roman: "In einer tastenden Erzählbewegung gelingt es Antje Rávik Strubel, das eigentlich Unaussprechliche einer traumatischen Erfahrung zur Sprache zu bringen. Im Dialog mit der mythischen Figur der Blauen Frau verdichtet die Erzählerin ihre eingreifende Poetik: Literatur als fragile Gegenmacht, die sich Unrecht und Gewalt aller Verzweiflung zum Trotz entgegenstellt."

Insgesamt waren sechs Bücher nominiert. Auf der Shortlist standen neben Strubel auch "Der zweite Jakob" von Norbert Gstrein (Carl Hanser, Februar 2021), "Vati" von Monika Helfer (Carl Hanser, Januar 2021), "Eurotrash" von Christian Kracht (Kiepenheuer & Witsch, März 2021), "Zandschower Klinken" von Thomas Kunst (Suhrkamp, Februar 2021) und "Identitti" von Mithu Sanyal (Carl Hanser, Februar 2021).

Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021: Sechs herausragende Romane, nur einer konnte gewinnen. (vntr media)

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, alle anderen Nominierten erhalten jeweils 2500 Euro. Die sieben Jurymitglieder hatten nach eigenen Angaben 230 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2020 und dem 21. September 2021 erschienen waren. 2020 hatte Anne Weber den Preis für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos" erhalten.

Gastland der Buchmesse ist Kanada

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben. Diese beginnt am Mittwoch, wegen der Corona-Pandemie findet sie teils in Präsenz und teils digital statt. Gastland ist Kanada. 2019 waren über 300.000 Besucher zur Messe gekommen.