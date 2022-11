Destruktivität und Philosophie

In den USA hat eine neue Sportart das Licht der Welt erblickt: Slap Fighting. Zwei Männer oder Frauen stehen sich gegenüber und ohrfeigen sich so lange mit der flachen Hand, bis einer beziehungsweise eine von ihnen ohnmächtig umfällt. Derweil johlen die Zuschauer.

Hör- und Leseempfehlungen zu unserem Jahresthema „Von der Hand in den Mund – Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht“. Monatlich direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Seither wird das Problem von klugen Köpfen hin und her gewälzt, ohne dass jemand eine befriedigende Lösung vorgelegt hätte. Für die eine wie für die andere Betrachtungsweise gibt es gute Argumente, und für jedes gute Argument findet sich bekanntlich ein überraschenderes. So entsteht Ideengeschichte. Nützt aber wenig, wenn wir uns als einzelne zu einer bedrückenden Wirklichkeit verhalten wollen.

Also was tun?

Am Ende hilft wohl nur das älteste und am seltensten angewandte Mittel von allen: sich selbst über das Leben Gedanken machen! Wie zum Beispiel die Philosophin und Dichterin Kalima Vogt, die in ihrem Blog „Yoganautik oder die Kunst im Ungewissen sicher zu navigieren“ seit Jahren nichts anderes unternimmt: Aus einer radikal eigenen Perspektive die Zeitläufte zu verfolgen und mit dem eigenen Erleben in Beziehung zu setzen.

Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber mit größtmöglicher innerer Präzision: Was sehe ich, wenn ich in meine Gründe und Abgründe blicke? Was will ich gestalten, woran teilhaben, wovon halte ich mich besser fern? Und was ist überhaupt erforderlich, um eine unverstellte Perspektive auf mich zu gewinnen? – Dabei gilt immer: Um eigene Antworten zu finden, sollte ich erst einmal meine eigenen Fragen kennen!