Eine Gruppe auf der Bühne, die gemeinsam spricht: Allenthalben wird im Theater eine „Renaissance der Chöre“ ausgerufen. Auch derzeit finden sich auf deutschsprachigen Bühnen viele Arbeiten, in denen der Chor im Zentrum steht. Die polnische Regisseurin Marta Górnicka arbeitet ausschließlich mit Sprechchören und an der Idee einer neuen Gesellschaft. Bei Ulrich Rasches skandieren die Protagonisten im Gleichschritt, Alexander Weise lässt dieser Tage einen Kinderchor die UN-Kinderrechtskonvention vortragen. Und auch an der Volksbühne hat der Chor schon lange einen festen Platz: bei René Pollesch, vormals auch bei Herbert Fritsch oder Christoph Marthaler.

Wir haben zwei Expertinnen in Sachen Chor eingeladen, um zu klären, woher die Faszination für den Chor kommt. Wie funktioniert ein Chor? Was hat es mit dem Abgeben der Kontrolle in der Gruppe auf sich? Und was verspricht das Eintauchen in die Masse – Geborgenheit, Stärke? Oder geht dabei das Individuelle verloren? Wie wird man als Einzelne/r in der Gemeinschaft sichtbar?