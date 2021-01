Der Tag mit Zafer Şenocak Wie viel Abschottung gegen Corona braucht Europa wirklich? Moderation: Julius Stucke

Zafer Şenocak berichtet in der Sendung auch über seine eigenen Lockdown-Erfahrungen. (picture-alliance/Sven Simon )

Wohin führen die von der EU beschlossenen, coronabedingten Einreiseverbote? Außerdem sprechen wir heute über das EU-Impfchaos, das Urteil im Lübkcke-Prozess und die Proteste in Russland gegen die Verhaftung des Regierungskritikers Nawalny.

Die EU schottet sich gegen Einreisen aus Großbritannien, Brasilien, Südafrika und einigen anderen Ländern ab. Mit Reisebeschränkungen gegen das Virus kämpfen – wo bleibt da die globale Gerechtigkeit? Darüber sprechen wir mit dem Publizisten Zafer Şenocak.

Weiter Themen der Sendung:

EU-Impfchaos – Wieviel Verantwortung trägt Deutschland?

Urteil im Lübcke-Prozess – Welche Lehren sind zu ziehenn?

Proteste wegen Inhaftierung Nawalnys – Wie soll sich der Westen reagieren?

Wie verändert der Corona-Lockdown das Leben eines Schriftstellers?

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Şenocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Roman "Deutsche Schule".