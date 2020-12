Der Tag mit Tobi Müller Gottesdienste - ja oder nein?

Moderation: Anke Schaefer

Corona: Sollen die Weihnachtsgottesdienste verboten werden? Virus-Mutation: Wie muss Europa reagieren? Kultur in der Corona-Krise: Was, wenn das Geld knapp wird? Neues von den Beatles. Und: Dover, Virus, Brexit - die Lage in Großbritannien.

Die Debatte über Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen nimmt kein Ende. Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst appelliert an Bund und Länder, Gottesdienste an Weihnachten zu verbieten.

Die Kirche hält dagegen: Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr verteidigt das Recht auf freie Religionsausübung auch in Pandemie-Zeiten. Und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, verweist auf strenge Hygiene-Konzepte: Es werde keine überfüllten Gottesdienste geben.

Viele Gemeinden haben ihre Gottesdienste ohnehin schon abgesagt. Brauchen wir dann noch ein Verbot? Diese Frage diskutieren wir mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller.

Weitere Themen:

Virus-Mutation: Wie muss Europa reagieren?

Kultur in der Corona-Krise: Was, wenn das Geld knapp wird?

John oder Paul? Ein neuer Beatles-Film räumt mit dem Rivalitätsmythos auf

Bewegung in Dover, Brexit vor der Tür: die Lage in Großbritannien

Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor mit Schweizer Wurzeln. Seine Themen sind Pop und Theater, Kulturpolitik und Digitalisierung. Müller schreibt unter anderem für den "Spiegel" und die "Zeit" und ist als Rezensent für Deutschlandfunk Kultur tätig.