Der Tag mit Jenni Zylka Droht Nicht-Geimpften die Stigmatisierung?

Moderation: Anke Schaefer

Wie beurteilt Journalistin Jenni Zylka die neuen Freiheiten für gegen Corona Geimpfte? (imago / Sven Simon)

Gegen Corona Geimpfte sollen ihre Freiheit zurückbekommen. Wie wird das neue Miteinander im Alltag aussehen? Außerdem sprechen wir über den Schauspieler Volker Bruch als Mitinitiator von #allesdichtmachen, Gangsta-Rap und eine neue "Star Wars"-Serie.

In wenigen Tagen schon sollen die meisten Beschränkungen für Corona-Geimpfte wegfallen: Freundinnen und Freunde treffen, so viele man möchte, keine Ausgangssperre mehr. Der Impfpass wird zum Fahrschein in die neue alte Freiheit.

Doch wie soll künftig das Miteinander von Geimpften und Nicht-Geimpften geregelt werden, ohne dass eine Zweiklassengesellschaft droht, in der Nicht-Geimpfte stigmatisiert werden? Darüber diskutieren wir mit der Journalistin Jenni Zylka.

Weitere Themen der Sendung:

NSU 2.0: War der angebliche Drohbriefschreiber ein Einzeltäter?

"Babylon Berlin"-Schauspieler Volker Bruch: Gehört der Mitinitiator von #allesdichtmachen zur Querdenker-Bewegung?

Studie zu Gangsta-Rap und Antisemitismus: Braucht es mehr Prävention?

"Star Wars"-Day: Was eine neue "Star Wars"-Serie von Disney aus den Klon-Kriegern macht

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.