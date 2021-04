Der Tag mit Friedrich Küppersbusch Wie kommen wir aus der Impfmisere?

Moderation: Korbinian Frenzel

Eine "Open End"-Talkshow - eine gute Idee? Mit Friedrich Küppersbusch sprechen wir auch über das neue Projekt von Michel Friedman auf WELT TV. (imago / Horst Galuschka)

Besser gar nicht impfen als in der falschen Reihenfolge? Ob diese Position in der gegenwärtigen Situation noch zu halten ist, diskutieren wir mit Friedrich Küppersbusch. Die weiteren Themen: Laschet oder Söder? Der Truppenabzug aus Afghanistan. Und die Gerichtsentscheidung über den Berliner Mietendeckel.

Zu wenig Impfstoff, eine schleppende Bürokratie oder Impflinge, die sich weigern, den ihnen angebotenen Impfstoff zu nehmen: Trotz aller Ansagen von Politikern, dass die Impfkampagne jetzt aber wirklich endlich Fahrt aufnehme, knirscht es nach wie vor an allen Ecken und Enden. Was tun? Die Priorisierung aufheben oder ist es besser, gar nicht zu impfen als in der falschen Reihenfolge? Über mögliche Wege aus der Impfmisere sprechen wir mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch.

Außerdem in der Sendung:

Laschet oder Söder? Eine Entscheidungshilfe in Sachen Kanzlerkandidatur

Bundesverfassungsgericht kippt den Berliner Mietendeckel - eine gute Entscheidung?

Protest gegen das Insektenschutzgesetz - völkisch unterwanderte Bauern?

Truppenabzug aus Afghanistan - lässt der Westen das Land im Stich?

Eine Talkshow mit Open End - Michel Friedmans neues Projekt im Test