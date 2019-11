Der Tag mit Christian Demand "Bachelor Professional": Ausbildung aufgewertet?

Moderation: Anke Schaefer

Christian Demand, Herausgeber der Zeitschrift Merkur (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Der Bundesrat stimmt über neue Titel bei Berufsabschlüssen ab. Werden Ausbildung und Studium gleichwertig? Das diskutieren wir mit Christian Demand von der Kulturzeitschrift Merkur. Weitere Themen: Klima, Konsum und das Wort des Jahres.

Während immer mehr junge Menschen studieren, fehlt es in Deutschland an Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Bundesbildungsministerin Karliczek will das ändern: "Bachelor Professional" und "Master Professional" sollen die neuen Titel lauten. Wird die berufliche Bildung damit wirklich aufgewertet? Und was wird aus dem altbekannten "Meister"?

Außerdem in der Sendung:

* Green Friday - Klimanotstand, Klimapaket und Klimaprotest

* Verordnete Flaute der Windenergie - von Abstandsregelung und Arbeitsplätzen

* Black Friday - hilft Moral gegen Konsumverhalten?

* Phrasen der Politik - "Respektrente" ist Wort des Jahres

Christian Demand ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift "Merkur".