Der Tag mit Annalena Baerbock "Für mich heißt Politik: offen und ehrlich sein"

Moderation Jagoda Marinić und Korbinian Frenzel

Im Tourbus mit der Kandidatin: Korbinian Frenzel und Jagoda Marinić im Gespräch mit Annalena Baerbock. (Dominik Butzmann)

Ob der Wahlkampf sie verändert hat? Das ist eine der Fragen, denen sich Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock moderiert von Jagoda Marinić und Korbinian Frenzel im Bus auf Wahlkampftour stellte. Es ging um ihre zentrale Zukunftsfrage und den Veränderungswillen der Gesellschaft.

"Es schuckelt zwar so´n bisschen, aber man kann in so einem Bus sogar schlafen", sagt Annalena Baerbock im Wahlkampfbus auf dem Weg von Halle nach Frankfurt am Main. Zwischendurch: Stau. Journalistinnen und Journalisten anderer Medien stellen ihre Fragen.

Kann es bei so vielen Fragen überhaupt noch spontane Antworten geben? "Für mich heißt Politik, immer offen und ehrlich zu sein", sagt die Kanzlerkandidatin. "Aber natürlich, im Wahlkampf, wird noch jeder Millimeter, jeder Schritt beobachtet."

Sie freue sich auch über herausfordernde Fragen, sie sei ja mit Robert Habeck im ganzen Land unterwegs und werde entsprechend viel gefragt. "Natürlich gibts darauf ehrliche Antworten", sagt die Kanzlerkandidatin, "aber ich werde jetzt nicht verraten, wie die letzte Wahlkampfstrategie ist, damit wir die letzten Prozentpünktchen vor CDU und SPD landen."

Politik aus dem Alltag der Menschen heraus

Ob sie der Wahlkampf verändert hat? Die Tatsache, dass am Anfang jede ihrer Handlungen beäugt und infrage gestellt wurden? Natürlich müsse man an manchen Punkten weniger Angriffsfläche bieten", sagt sie, "aber mir ist wichtig, bei mir selbst zu bleiben."

Es sei wichtig, dass man sich als Mensch zeige. Dann könne man sich auch in andere hineinversetzen. Politik sollte nicht nur über Gesetze gemacht werden, "sondern aus dem Alltag der Menschen heraus." Das gehe nur, wenn man empathisch, offen bleibe und sich keine harte Schale zulege.

Wir stünden vor "wahnsinnigen Veränderungen", die nicht vom Himmel fielen, sondern auch eine große Kraftanstrengung bedeuteten. Diese Veränderung sollten wir auch dafür nutzen, sagt Annalena Baerbock, "unser gemeinsames Miteinander, das Wirtschaften, wie wir leben, wie wir Ressourcen verbrauchen, gerechter zu verteilen." Noch immer gebe es viele Bereiche, bei denen es massiv ungerecht zugehe, etwa unterschiedliche Chancen für Kinder.

Die zentrale Zukunftsaufgabe sei nun mal der Klimaschutz. Die ließe sich nur gemeinsam bewältigen. Dazu wünscht sie sich einen neuen Politikstil: "Das ist unser Verständnis von Politik, die klügsten Kräfte zusammenzuziehen, um gemeinsam Veränderungen anzugehen."

Sie glaube nicht, dass den Menschen die Bereitschaft zur Veränderung fehle. "Ich erlebe das anders", sagt sie. Viele Menschen arbeiten daran, die Weichen umzustellen, indem sie etwa ihre Ölheizung austauschten. Dafür brauche es politische Leitplankensetzung, die das ermöglicht.

(ros)