Der Tag mit Andres Veiel Film und Kinos in der Krise: Wie schlimm wird es?

Moderation: Nana Brink

Andres Veiel (imago images / Reiner Zensen)

Mit jeder neuen Woche des Lockdowns rutscht die Filmwirtschaft immer tiefer in die Krise. Das ist eines unserer Themen mit dem Regisseur Andres Veiel. Außerdem: Hilfe für Kulturschaffende, künstlerische Inspiration, Corona-Impfstoff, Klima.

Ein kostenloses, gemeinsames Online-Filmfestival auf Youtube vom 29. Mai bis 7. Juni: Damit reagieren gut 20 große Festivals wie Cannes und Venedig, aber auch die Berlinale, auf den Lockdown durch die Corona-Pandemie. Spielt sich die Film-Zukunft nur noch im Internet ab? Die Kinos zählen jedenfalls zu den großen Verlierern der Krise. Wie geht der Regisseur Andres Veiel mit der Situation um?

Weitere Themen der Sendung:

Corona Update: Reprodutkionszahl bei 1,0 - Impfstoff im Herbst?

Unterstützung für Kulturschaffende und Grundeinkommen

Petersberger Dialog: Effekte der Coronakrise auf klimafreundliches Wirschaften?

Corona und Lockdown: Künstlerische Inspiration oder künstlerische Lähmung?

Der Filmemacher, Regisseur und Autor Andres Veiel (*1959 in Stuttgart) studierte Psychologie und absolvierte parallel eine Ausbildung in Regie und Dramaturgie am Künstlerhaus Bethanien in Berlin, unter anderem bei dem polnischen Filmregisseur Krzysztof Kieślowski. Einem großen Publikum wurde Veiel 2001 durch den Dokumentarfilm "Black Box BRD" bekannt, der zahlreiche Preise bekam. 2011 lief sein erster Spielfilm "Wer wenn nicht wir", dem andere Filme folgten. 2005 wurde sein Theaterstück "Der Kick" uraufgeführt und feierte große Erfolge. 2017 hatte der Dokumentarfilm "Beuys" auf der Berlinale Premiere.