Der RIAS Kammerchor Berlin live im Delphi Hymnen, Hörner und Harfen

Moderation: Ruth Jarre

Die Sängerinnen und Sänger des RIAS Kammerchores treten nach drei Monaten erstmals wieder auf und freuen sich darauf. (RIAS Kammerchor / Matthias Heyde)

Nach drei Monaten des verordneten Schweigens gibt der RIAS Kammerchor Berlin sein erstes Konzert in diesem Jahr. Ohne Publikum im Saal, aber live im Radio.

Das Theater im Delphi bietet für ein solches Konzert eine besondere Atmosphäre. 1929 als Stummfilmkino erbaut, später in Vergessenheit geraten, ist es seit 2012 als internationales Kulturzentrum wieder zurück.

Das Konzert ist ein zweigeteiltes Programm: vor der Pause singen die Damen des RIAS Kammerchors, begleitet von einer Harfe und Hörnern, nach der Pause die Herren a-cappella.

Auch für einen Profichor sind immer wieder Entdeckungen möglich, wie etwa Gustavs Holsts "Choral Hymns from the Rig Veda", an dessen spezielle Tonalität sich die Sängerinnen erst gewöhnen mussten.

Zauber der Sprachen

Zu den "schönsten Werken für Männerchor, die je geschrieben wurden", so einer der Sänger, zählen die beiden Werke von Francis Poulenc.

Chefdirigent Justin Doyle sah sich gezwungen, das Dirigat aufgrund der nach wie vor schwierigen Einreise- und Quarantänebedingungen abzugeben. Und so wird Gregor Meyer sein Debüt beim RIAS Kammerchor geben. Der Leiter des Gewandhauschores und des Vocalconsorts Leipzig ist dem RIAS Kammerchor schon einige Zeit eng verbunden.

Live aus dem Theater im Delphi, Berlin

Franz Schubert

"Gott ist mein Hirt"

Gustav Holst

Choral Hymns from the "Rig Veda"

Josef Gabriel Rheinberger

"Wie lieblich sind deine Wohnungen"

Johannes Brahms

Vier Gesänge op. 17

Morris Kliphuis, Horn

Johanna Müller, Horn

Liz Fréon, Harfe

Damen des RIAS Kammerchors Berlin

Leitung: Gregor Meyer

ca. 20.50 Konzertpause

Francis Poulenc

Quatre petites prières de Saint François d'Assise

Laudes de Saint Antoine de Padoue

Einojuhani Rautavaara

"Legenda"

Veljo Tormis

"Incantatio maris aestuosi"

Herren des RIAS Kammerchors Berlin

Leitung: Gregor Meyer