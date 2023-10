"Der Lindberghflug" und andere Pionierleistungen der Radiomusik

Musik im Radio: Heute eine beiläufige Selbstverständlichkeit, vor einhundert Jahren eine Pioniertat, die unmittelbar mit der Begründung des Rundfunkbetriebs in Deutschland zusammenhing. Den ersten „Funk-Stunden“ folgte bald die Gründung von Rundfunkorchestern, die zu den Vorgängern jener Klangkörper zählen, die heute für die Programme der ARD und des Deutschlandradios spielen.

Und von Anfang an war schöpferischer Innovationsgeist gefragt, denn ein neues Medium verlangte nach neuer Musik und eigenen Formen. So entstand in den 1920er Jahren eine Vielzahl von radiophonen Genres, die von Fortschrittsoptimismus ebenso wie von gesellschaftspolitischer Sensibilität geprägt sind.