Ungleichheit und Fake News

Mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung sind also schön und gut. Aber erreichen sie auch alle? Der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Wolfgang Merkel bezweifelt das. Er spricht von einer Tendenz hin zu einer „Zweidrittel-Demokratie“ in Deutschland : Das sozial und ökonomisch „untere“ Drittel der Gesellschaft ist demnach politisch deutlich schlechter repräsentiert als die zwei oberen Drittel. Und das gleich doppelt: Die Wahlbeteiligung ist hier signifikant niedriger und die Interessen dieser Gruppe sind in den Parteiprogrammen weniger vertreten.