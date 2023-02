Demokratie in der Pandemie

In der Corona-Politik stand der Grüne Hans-Christian Ströbele auf Linie der Bundeskanzlerin: Einschränkungen für alle, statt staatlich verordneten Schutzes vulnerabler Gruppen. Vors Verfassungsgericht wollte er ziehen, hätte die Politik "die Alten und chronisch Kranken separieren" wollen. Im Dezember 2020 twitterte er: "Kontrollierbare Einschränkungen öffentlicher Begegnungen jetzt tun Not."

Als Querdenker zu gelten, war mal eine Auszeichnung. Seit der Pandemie ist es ein Stigma, schön zu sehen an populären Verballhornungen wie "Leerdenker" oder "Querpfosten". Folgerichtig wurde die Bezeichnung "Querdenker" im Ströbele-Artikel flugs gestrichen.

Das kollektive Label "Querdenker" für Kritiker der Corona-Politik halte ich für Denkverweigerung. Wer den Begriff für andere Menschen verwendet als für Anhänger der sich tatsächlich so nennenden Querdenken-Initiativen, interessiert sich offenbar nicht für Argumente. Es ist dann egal, wer genau was fordert, es gibt nur eine große Schublade: Querdenker eben. Das bedeutet heute: Spinner, Corona-Leugner, Reichstagsstürmer.

Das ist nicht nur unfair, es hat auch zu einer Diskursverengung geführt, mit hohem Konformitätsdruck und dem Zwang zum Schwarz-Weiß-Denken. Selbst Virologen und Epidemiologen wurden in Gut und Böse eingeteilt: in "Team Vorsicht" und "den Querdenkern zumindest nahe stehend".

Dabei zeigt die nun beginnende Aufarbeitung des Pandemiemanagements, dass wir viel mehr – im guten Sinne – hätten querdenken müssen, weil vieles nicht oder zu wenig diskutiert wurde. Demonstrationen, Petitionen, Blogartikel und Konzeptpapiere haben genügend Hinweise gegeben. Doch es herrschte ein Erkenntnisdesinteresse. In der großen Öffentlichkeit ging es nur um Details, um Breite und Tiefe der Verbots- und Gebotsmaßnahmen, nie ums Grundsätzliche.

Es gab kein öffentliches Abwägen verschiedener Modelle, von denen selbstverständlich eines auch hätte sein müssen, gar nichts zu tun. Gerade weil das so verrückt klingt, und damit zum Weiterdenken anspornt.

Unverzeihlich finde ich dieses Versäumnis in der Branche, die im demokratischen Diskurs doch auch fürs Querdenken zuständig ist: im Journalismus. Dort nennt sich die Tätigkeit allerdings recherchieren. Recherchieren heißt, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen, ergebnisoffen, vielfältig.

Drei Beispiele: Im Januar 2021 begann der Spiegel eine Frage an Christian Drosten mit der Behauptung: "Einen größeren Schaden als Corona-Leugner haben im vergangenen Jahr wohl Experten angerichtet, die immer wieder gegen wissenschaftlich begründete Maßnahmen argumentiert haben, zum Beispiel Jonas Schmidt-Chanasit und Hendrik Streeck." Ohne Auseinandersetzung mit Argumenten wurden zwei Professoren diskreditiert.

Ein RBB-Vorabbericht zur ersten Großdemonstration in Berlin am 1. August 2020 trug den Titel "Wanderzirkus der Corona-Leugner kommt in die Stadt". Dieser Ton zieht sich durch den gesamten Text.