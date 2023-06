Debüt im Deutschlandfunk Kultur

Zu Beginn stellt sich Cellist Bryan Cheng vor. Er ist in Kanada geboren, studierte in Berlin und startete seine Karreier mit 14 Jahren, als er in der New Yorker Carnegie Hall debütierte und schließlich Preise bei drei der renommiertesten Wettbewerbe gewann, darunter der Reine Elisabeth in Brüssel und den Paulo-Cello-Wettbewerb in Helsinki.