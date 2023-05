Das hier präsentierte Konzert fand im Rahmen der Thüringer Bachwochen statt. Gemäß dem Motto des Festivals war der Abend in engem Bezug zu Johann Sebastian Bach gebaut: Bach als Ausgangspunkt, Bach als Gegenüber, Bach als Inspiration. Dabei wander sein Programm durch Stile und Epoche.

Der Akkordeonist wuchs in Bosnien-Herzegowina auf, wo er seit seinem sechsten Lebensjahr sein Instrument spielt. Mit den vielfältigen musikalischen Traditionen seines Landes, in denen das Akkordeon eine besondere Rolle spielt, ist er gut vertraut. Er hat zuerst in Bosnien-Herzegowina Akkordeon studiert, kam dann nach zur weiteren Ausbildung nach Hannover und absolvierte dort im Jahr 2018 sein Konzertexamen.