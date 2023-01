Gerade ist das Buch „Zwischen Welten“ veröffentlicht, schon gibt es auf Social Media Eruptionen. Doch die Debatte drehe sich nicht um diesen Roman von Juli Zeh und Simon Urban, sagt der Literaturkritiker Jörg Magenau, sondern darum, was die Autoren im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" zur deutschen Diskussionskultur gesagt haben – und warum. Dabei sei der Roman ein Beitrag zur Debattenkultur.

Ausgangspunkt der Autoren für ihren Roman sei die Sorge um die Debatte, „warum so viel schiefläuft und warum wir sofort in Hass und Aggression verfallen, wenn andere Leute andere Meinungen vertreten“, so Jörg Magenau.