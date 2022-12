EU-Rat stimmt für ID-Wallet

Der Rat der Europäischen Union hat in dieser Woche ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie haben für die Reform der eIDAS-Verordnung gestimmt. Damit ist wieder eine Hürde geschafft auf dem Weg zu einem einheitlichen, digitalen Identitätsausweis. Konkret bedeutet eIDAS 2.0, dass alle EU-Staaten verpflichtet werden sollen, eine Software namens „European Digital Identity Wallet“ (ID-Wallet) anzubieten. Ein digitales Portemonnaie mit allen Ausweisen. Es soll den Bürgern der EU ermöglichen, wichtige Dokumente, wie den Personalausweis oder auch die Gesundheitsdaten in digitaler Form auf dem Handy zu speichern und jederzeit an Dritte übermitteln zu können.