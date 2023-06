Kunstkritik

Das ist doch keine Kunst!

Was macht es mit der Kunst, wenn sie Kritik nicht mehr ernst nimmt? Ist die Krise der Kunstkritik auch ein Symptom für einen Niedergang öffentlicher und demokratischer Diskussionskultur?

Berndt, Christian · 28. Juni 2023, 19:30 Uhr

Kunstkritik gab es schon in der Antike. In professioneller Form war sie seit der Aufklärung selbstverständliche Begleiterin der Kunst. Seit Künstler über Social Media selbst über ihre Außenwahrnehmung bestimmen, steckt die Kunstkritik in der Krise.